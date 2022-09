Dode gevallen bij tussenkomst van speciale eenheden in Merksem, ontmijningsdienst is ter plaatse

Bij een huiszoeking in Merksem is woensdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen, dat bevestigt het Antwerpse parket. Volgens de RTBF gaat het om een rechts-extremistische groepering die een aanslag zou voorbereiden.

De huiszoeking in de buurt van de Bredabaan werd uitgevoerd door de speciale eenheden van de federale politie. Enkele buurtbewoners getuigen dat ze rond 5.15 uur een luide knal hoorden. Volgens de RTBF werd er geschoten, en viel daarbij één dodelijk slachtoffer. Het parket bevestigt dat er een dode viel, maar wil verder geen details kwijt over de omstandigheden. Enkel geweten is dat het slachtoffer geen politiemedewerker zou zijn.

De politie-operatie was volgens de RTBF gericht op een groep die verdacht wordt van banden met het rechts-extremistische milieu. De politie zou bij de huiszoeking op zoek zijn geweest naar (zelfgemaakte) wapens. De verdachten zouden verder ook verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag. De politie heeft de wijde omgeving afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. De onderzoeksrechter en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse.

Het federaal parket dat toezicht houdt op deze zaak, gecontacteerd door de RTBF, geeft aan dat er vanmorgen een tiental huiszoekingen plaatsvonden in de provincie Antwerpen, onder leiding van een Antwerpse onderzoeksrechter. Er werden veel wapens gevonden.