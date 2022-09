Rode Duivels reekshoofd voor kwalificaties EK 2024, maar Engeland en Frankrijk wel mogelijke tegenstanders

Op zondag 9 oktober wordt in Frankfurt geloot voor de kwalificatiecampagne voor het EK 2024 in Duitsland. De indeling van de potten gebeurde op basis van de resultaten van de Nations League. De Rode Duivels deden het daarin goed genoeg om reekshoofd te zijn.

Op basis van de resultaten in de Nations League zijn België, Denemarken, Portugal, België, Hongarije, Zwitserland, Polen, Nederland, Kroatië, Spanje en Italië reekshoofd bij de loting voor de EK-voorronde. Er zullen zeven groepen van vijf landen en drie groepen van zes landen gevormd worden. Nederland, Kroatië, Spanje en Italië komen sowieso in een groep van vijf terecht om hen te ontzien voor de Final Four van de Nations League, die ze van 14 tot 18 juni zullen spelen.

Frankrijk en Engeland belanden door hun tegenvallende prestaties in de Nations League in pot 2 en kunnen dus in de groep met de Rode Duivels belanden, al is dat geen ramp: de eerste twee landen van de tien groepen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

Indeling van de potten

Pot 1

België

Nederland

Kroatië

Spanje

Italië

Denemarken

Portugal

Hongarije

Zwitserland

Polen

Pot 2

Frankrijk

Oostenrijk

Tsjechië

Engeland

Wales

Israël

Bosnië-Herzegovina

Servië

Schotland

Finland

Pot 3

Oekraïne

IJsland

Noorwegen

Slovenië

Ierland

Albanië

Montenegro

Roemenië

Zweden

Albanië

Pot 4

Georgië

Griekenland

Turkije

Kazachstan

Luxemburg

Azerbeidzjan

Kosovo

Bulgarije

Faeröer

Noord-Macedonië

Pot 5

Slowakije

Noord-Ierland

Cypus

Wit-Rusland

Litouwen

Gibraltar

Estland

Letland

Moldavië

Malta

Pot 6

Andorra

San Marino

Liechtenstein