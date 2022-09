Ursula Von der Leyen belooft “krachtigst mogelijke reactie op sabotage” van Nord Stream-pijpleiding

Von der Leyen schreef dinsdagavond op Twitter dat ze “de sabotagedaad van de Nord Stream” had besproken met de Deense premier Mette Frederiksen. “Elke opzettelijke verstoring van de actieve energie-infrastructuur van Europa is onaanvaardbaar en zal worden beantwoord met de sterkst mogelijke reactie,” zei ze.

Deense en Zweedse autoriteiten detecteerden drie lekken in de onderzeese pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland, allemaal ter hoogte van het Deense eiland Bornholm: één in Nord Stream 2 en twee in Nord Stream 1. Alleen die laatste pijpleiding was tot eind augustus in gebruik en op het moment van het drukverlies was geen van beide operationeel. Toch waren beide pijpleidingen gevuld met gas. Het Zweedse seismologische instituut registreerde krachtige ontploffingen in de buurt van de lekken.