Heel Cuba zonder stroom na doortocht orkaan Ian, Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor “rampzalige overstromingen”

In heel Cuba ligt het elektriciteitsnet plat als gevolg van schade veroorzaakt door orkaan Ian, die dinsdag over het eiland raasde. Er wordt de hele nacht gewerkt om de stroom te herstellen.

Ian kwam dinsdag als een categorie 3 orkaan aan land aan de westkust van Cuba en zorgde voor veel schade op het eiland. Honderdduizenden inwoners hadden eerder op de dag al te maken met stroomuitval. In hoofdstad Havana is er enkel licht te zien in de weinige gebouwen die generatoren hebben, voornamelijk hotels. Ian zorgde ook voor veel schade in de westelijke provincie Pinar del Rio, waar zo’n 40.000 mensen uit het kustgebied werden geëvacueerd.

Florida

Orkaan Ian is inmiddels verder getrokken, en komt naar verwachting woensdagavond plaatselijke tijd aan land aan de westkust van de Amerikaanse staat Florida. Ongeveer 2,5 miljoen inwoners hebben het bevel of de waarschuwing gekregen te evacueren. De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond met de gouverneur van Florida Ron DeSantis gesproken om te kijken hoe de regering in Washington de staat kan helpen.

“In sommige gebieden zullen zich rampzalige overstromingen en levensgevaarlijke stormvloeden voordoen”, waarschuwde DeSantis. Hij drong erop aan dat bewoners de evacuatiebevelen opvolgen en dat ze voedsel, water, medicijnen en brandstof inslaan. Hij riep zevenduizend manschappen van de National Guard op om te helpen, en riep in de hele staat de noodtoestand uit. In meerdere plaatsen, waaronder Miami, Fort Lauderdale en Tampa, hebben de autoriteiten zandzakken uitgedeeld.

