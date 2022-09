President Zelenski: “Onmogelijk om nog met Rusland te onderhandelen na referenda”

Oekraïne kan geen gesprekken meer voeren met Rusland, nadat in vier Oekraïense regio’s referenda over de annexatie zijn gehouden. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski dinsdagavond verklaard aan de Verenigde Naties. Volgens de Russische bezetters stemde een “overgrote meerderheid” voor de annexatie.

“Dat Rusland deze schijnreferenda als normaal beschouwt, dat er hetzelfde scenario zal uitgevoerd worden als op de Krim en dat er een zoveelste poging komt om een deel van het grondgebied van Oekraïne te annexeren, betekent dat we niets te zoeken hebben bij de huidige Russische president”, zei Zelenski in een video die werd uitgezonden tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad. Hij noemde de referenda een “farce”.

In een nachtelijke toespraak aan de Oekraïense bevolking klonk het dan weer dat Zelenski zal “handelen om zijn volk te verdedigen” in de door Rusland bezette regio’s. “We zullen optreden om ons volk te beschermen: zowel in de regio Cherson, in de regio Zaporizja, in Donbas, en ook in de momenteel bezette gebieden van de regio Charkov en op de Krim”, klonk het. “Geen enkele criminele actie van Rusland zal iets veranderen voor Oekraïne.”

Zelenski riep het Westen ook opnieuw op om militaire “steun” te bieden aan zijn leger, dat nog steeds probeert op te rukken in het oosten en zuiden van het land, na een succesvol tegenoffensief begin september in de regio Charkov. “We maken vooruitgang en zullen ons land bevrijden”, zei hij, zonder in details te treden.

Referenda

Vrijdag startten er referenda in vier Oekraïense gebieden die door Rusland worden bezet. Het gaat om de pro-Russische separatistische gebieden Donetsk en Loegansk in het oosten en de gebieden Cherson en Zaporizja in het zuiden. Russische functionarissen melden dinsdagavond dat de inwoners met overweldigende meerderheid hebben gestemd voor annexatie.

De door Rusland benoemde bezettingsautoriteiten kunnen nu een formeel verzoek indienen bij de Russische president Vladimir Poetin om deel uit te gaan maken van Rusland. Het Kremlin had al aangegeven dat dit snel kon gebeuren.

Zelenski had eerder al gewaarschuwd dat “pseudoreferenda” de kans op vredesonderhandelingen zouden torpederen. In de eerste weken na de Russische inval van Oekraïne werden er onderhandelingen tussen beide strijdende partijen opgestart. Die liggen echter al een hele tijd stil.