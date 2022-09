Van onbekende baby tot in plastic gewikkeld lichaam van man: kan jij helpen om deze cold cases op te lossen?

De voorbije jaren werden heel wat lichamen en lichaamsdelen gevonden in ons land, maar waarop nooit een naam kon worden geplakt. Met ‘Operatie Kerkhof’ doet de Cel Vermiste Personen nu een oproep aan burgers, begraafplaatsen en gemeenten om nieuwe tips of aanwijzingen te vinden in oude verdwijningsdossiers.

Opgelet, sommige afbeeldingen kunnen choquerend zijn.

Speurders hopen alsnog antwoord te kunnen geven op vragen waar nabestaanden soms al decennialang mee zitten. De Cel Vermiste Personen vraagt aan mensen die iemand kennen in hun familie, vrienden- of kennissenkring die lang geleden verdwenen is, maar twijfelen of de zaak nog gekend is door de politiediensten, om dat te melden via opsporingen@police.belgium.eu.

Als je meer informatie hebt over een van onderstaande zaken, kan je dit laten weten via dit tipformulier of via het gratis nummer 080030300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland kan je het nummer 003225544488 bellen.

Verdronken man spoelde aan op strand - Heist - 24-12-2021

Op 24 december 2021 werd om 8.45 uur het levenloze lichaam gevonden van een man op het strand van Heist ter hoogte van het Vissershuldeplein. Uit de autopsie is gebleken dat de man verdronken is, zonder sporen van geweld. Tot op heden is de identiteit van deze man niet gekend.

Hij is van Aziatische origine en tussen de 25 en 35 jaar oud. Hij was 1,74 meter lang en woog 91 kilogram. Hij had zwart haar van ongeveer 15 cm lang met voorhoofdskaalheid. Hij had een zwarte baard en snor. De man had diverse grote (oudere) littekens o.a. links en rechts op de kaken, op de linkerschouder en op de achterzijde van de linkerschouder.

Hij had ongeveer schoenmaat 36 en in de broekzak van de man zat een pakje sigaretten, met onder andere Nederlands opschrift. De man droeg een grijze jeans, een bruine trui met opstaande kraag en een bruin T-shirt, telkens van het merk Celio, en een onderbroek van het merk Underwear. Op ongeveer 75 meter van het lichaam lagen twee schoenen van het merk Kalenji, maat 43. Het is niet duidelijk of deze schoenen van deze man zijn.

Schedel gevonden tijdens werken - Brugge - 24-09-2020

Tijdens renovatiewerken werden in de Varenslaan in Brugge op 24 september 2020, een schedel en enkele kleine beenderen gevonden in een tuin. Het zou gaan om een vrouw van meer dan 30 jaar oud. Tot op heden is de identiteit nog niet gekend.

Man doodgereden door vrachtwagen - Damme - 20-02-2020

Op 20 februari 2020 even voor de middag, tussen 11.50 en 11.56 uur, werd een onbekende man aangereden door een vrachtwagen op de Natiënlaan in Lapscheure (Damme). De bestuurder heeft van dit ongeval niets gemerkt. De onbekende man overleed aan zijn verwondingen. De man was normaal gebouwd en vermoedelijk 20 à 25 jaar oud. Hij was 1,75 meter lang en woog 71 kilogram. Hij had zwart haar en groene ogen.

De man droeg een zwarte jas/bodywarmer van het merk Philipp Plein; een zwarte sjaal van het merk Freedom Trail; een groene katoenen pullover van het merk Celio (maat M); een grijze katoenen pullover van het merk Esprit (maat M); een zwart-blauwe katoenen pullover van het merk Sonnybono (maat M); een zwarte T-shirt van het merk Stone Angel (maat L); een bruin onderlijfje van het merk O!live (maat L); een grijze jeans (maat W32/L30); een lange grijze onderbroek, een paarse onderbroek van het merk Underwear; blauw-rode kousen en 1 bruine lederen rechterschoen van het merk Merrell (maat 44) . Hij droeg een armband met bruine kralen.

De man had een slaapzak en een rugzak met kledij bij, alsook een GSM, een powerbank en een oplaadkabel voor de GSM. De onderzoekers vonden ook een document van de Franse Gendarmerie met vermelding van de naam Salah FARAH, een kaart waarop de naam Salah ELSAHAT staat, een brochure van het Rode Kruis in een vreemde taal, 1 document met de routebeschrijving naar het Maximiliaanpark in Brussel en een 3M tape.

Lichaam gevonden op betonblokken - Oostende/Havengeul - 05-02-2019

Op 5 februari 2019 omstreeks 16 uur, werd er in de haven van Oostende een lichaam gevonden op de betonblokken ter hoogte van de Staketselstraat. De man was van Kaukasische origine, 1,71 meter lang en mager. Zijn gewicht werd geschat tussen de 60 en 65 kilogram. Hij was tussen de 20 en 40 jaar en had blond/ros haar.

Hij had een tatoeage op de rechterschouder wat leek op een woord in een vermoedelijk Slavische taal. Hij had vermoedelijk ook een driehoekig/oogvormige verkleuring/ tatoeage op de rechter kuit. Hij was gekleed in een jeans, een paar donkere kousen van het merk JIPÉPÉ met de afbeelding van een Yorkshire terriër en een paar zwarte lederen Caterpillarschoenen (maat 42) met geel opschrift.

Wandelaar vindt bot op strand - Oostende - 06-03-2018

Op 6 maart 2018 vond een wandelaar een bot op het strand van Oostende ter hoogte van het Fort Napoleon. Het bot betreft een rechter humerus (bovenarm) van een volwassen man. Op basis van het bot kon een lichaamslengte worden bepaald van ongeveer 1,84 meter. Deze persoon zou minimum 30 jaar oud zijn geweest.

Enkel onderlichaam gevonden - Brugge/ Katelijnebrug - 15-12-2012

Op 15 januari 2012, werd in de voormiddag, het onderlichaam van een man aangetroffen in het water aan de Katelijnebrug in Brugge. De identiteit van deze man is nog steeds onbekend. De man was blank en vermoedelijk ouder dan 30 jaar. Hij was 1,65 tot 1,70 meter lang en woog 80 à 85 kilogram. Hij had bruin/zwart haar en schoenmaat 42. De man had een kijkoperatie laten uitvoeren ten gevolge van meniscusproblemen. Hij had eveneens een brandwonde van 4 cm op rechterkuit.

Gespierde man lag al lang in het water - In de Noordzee nabij het Thornton windmolenpark - 13-05-2010

Op 13 mei 2010 omstreeks 9.45 uur, werd in de Noordzee nabij het Thornton windmolenpark en recht voor Zeebrugge op 13.5 mijl van de kust, het lichaam van een onbekende man uit het water gehaald. De identiteit van deze man is tot op vandaag niet gekend. De man was vermoedelijk tussen de 55 en 70 jaar oud en 1,80 meter lang. Hij was struis gebouwd, had grijs haar en heeft een operatie gehad in de buikstreek. De benen van de man waren fors gespierd en vermoedelijk lag hij al geruime tijd in het water. Hij had een tandprothese.

Hij droeg een groene polar trui van Compagnie des guides de Chamonix Mont Blanc met opvallende binnenkant gemaakt van Polartec(maat XL, 54/56); een blauw T-shirt met LM van Damart (maat XL); een groene wollen pull van Outfitters maat XL; een wit T-shirt met vermelding Cocktail Point S van het merk Gildan (maat L); een bruine lange broek van Lee Cooper (maat B/NL 38 en L34); een donkere boxershort met jaguars als motieven; donkerblauwe kousen; schoenen van het merk Caterpillar maat 44 met opvallende inlegzolen en een bruine ceintuur van het merk Levi’s.

Levenloze baby aangespoeld - Bredene - 12-10-2007

Op vrijdag 12 oktober 2007 spoelde, rond 12.30 uur, een levenloos babylichaampje aan op het strand tussen Oostende en Bredene. Het lichaampje lag in het zeewater ter hoogte van de houten trap over de duinen aan de verkeerslichten van het oud Militair Hospitaal van Oostende. De baby was van het mannelijke geslacht en maximum vijf dagen oud. Het jongetje was blank en had een zwart blesje haar op zijn hoofd.

Uit het onderzoek bleek dat het zou gaan om een jongetje dat maximaal twee dagen heeft geleefd. Isotopen onderzoek heeft uitgewezen dat de moeder het grootste deel van haar zwangerschap heeft doorgebracht in kustgebied ten noorden van Brugge-Gent-Antwerpen. Kustgebieden buiten de Benelux kunnen ook niet uitgesloten worden. Er werd reeds een opsporingsbericht verspreid in dit dossier op 12 oktober 2007.

Schedel gevonden door vissers - in Brits territoriaal water - 26-01-2006

Op 26 januari 2006, werd er een schedel met de eerste 3 nekwervels gevonden door vissers in Brits territoriaal water. Tot op heden is de identiteit van deze persoon nog niet gekend. Uit het onderzoek bleek het te gaan om een blanke man, tussen 40 en 50 jaar oud. Hij had een langwerpige smalle schedelvorm met een hoog aangezicht, een zeer fijne neus en een tandprothese. Het tijdstip van overlijden zou kunnen vastgelegd worden in de periode van april tot juli 2005.

Lichaam van oudere man - Westende - 07-12-2005

Op dinsdag 7 december 2005, werd omstreeks kwart voor 9 ‘s ochtends het lichaam gevonden van een onbekende man op het strand van Westende ter hoogte van de Koning Ridderdijk. Tot op vandaag is de identiteit van deze man nog niet gekend. De man was ongeveer 60 jaar oud, 1,59 meter lang en had grijs haar.

Hij droeg een blauwe vest met daarop Made In France 44, een blauwe broek met daarop Made in France 44, een zwarte semi-lederen riem met opschrift double croute de cuir 95/38“ en een slip in de kleuren zwart/groen/rood/geel met opschrift Lancelot. De man was vermoedelijk slecht te been en heeft een litteken op de rechterelleboog. Hij was een roker.

Vrouw met kunstgebit - Zeebrugge/strekdam - 13-04-2002

Op 13 april 2002 omstreeks 8.30 uur, werd het lichaam gevonden van een vrouw in de haven van Zeebrugge. Het lichaam lag in het water ter hoogte van de strekdammen. Tot op heden is de identiteit van deze vrouw nog niet gekend. Uit het onderzoek bleek het te gaan om een vrouw van ongeveer 40 jaar oud en 1,64 meter lang. Ze had donkerbruin of zwart halflang haar en een kunstgebit bovenaan. Zij had ook gaatjes in haar oren, wat erop wijst dat ze oorringen droeg.

De vrouw droeg een bleke blauwe T-shirt van Baba Nuki, een verkleurde/grauwe lichtbruine – beige jeans van Mention Bien; een witte slip; zwarte lage enkellaarsjes met een hak van 4 cm, een rits en gesp van het merk Nina Ricci maat 38, rode kousen en een blauwe trui met vermoedelijk een rolkraag. De vrouw droeg volgende juwelen: 2 goudkleurige ringen met motief en edelstenen; 1 goudkleurige ring (type trouwring) met inscriptie V en ruitvormige indruk aan de binnenkant ; 1 goudkleurige halsketting met fijne schakels; 1 goudkleurige halsketting met afwisselend grote en 3 kleine ronde schakels (op foto zilverkleurig)

Man met Engels geld - Zeebrugge - 05-11-2000

Op 5 november 2000 omstreeks 10.25 uur, werd het lichaam van een man gevonden in de Noordzee, ter hoogte van Norwich - Amsterdam. Tot op heden is de identiteit van deze man nog niet gekend. Uit het onderzoek bleek het te gaan om een blanke man met een normale lichaamsbouw. Hij was tussen 1,76 en 1,88 meter lang en woog 70 tot 75 kilogram.

Hij droeg een donkere T-shirt met een geel gestreepte kraag van het merk Stronbow maat XL, een blauwe jeansbroek met oranje stiksels van het merk Denim co maat W32 L34, een blauwe boxershort met 3 knoopjes vooraan van het merk New England trade mark en opschrift Gene; zwarte sportkousen met 1 brede blauwe en 2 blauwe en 1 roze streep; een oranje overall model met rode ritssluiting met blauw opschrift Stena sealink line op de rugzijde; een bruin broekpak boven de overall met geel opschrift Guy Cotten op de borstzak. Guy Cotten is een Frans outdoor kledingmerk , vooral gekend om zijn oilskin kledij. Op het lichaam was Engels geld gevonden.

Man met opvallende overall - De Haan - 27-10-2000

Op 27 oktober 2000 omstreeks 9 uur, werd het lichaam van een man gevonden op het strand tussen De Haan en Wenduine, ter hoogte van kilometerpaal nummer 19.7 op de Koninklijke baan. Tot op heden is de identiteit van deze man nog niet gekend. Uit het onderzoek bleek het te gaan om een man tussen de 1,75 en 1,85 meter lang. Hij had kort pikzwart haar en was corpulent met een gespierde lichaamsbouw.

De man droeg een korte zwarte lederen jas; een zwarte slip, een wit onderlijf; een donkergrijs onderlijf; een T-shirt met horizontale strepen in blauw en zwart; een grijze jeansbroek met een zwarte broekriem en goudkleurige gesp; 2 paar grijze sokken en bruine bottines. In zijn broek, om zijn lenden, stak een gele handdoek.

Opvallend was dat de man, over al deze kledij, een bruin-oranjekleurige overall (werkkledij) droeg met op de rug het opschrift Towage urs salvage. De woorden Towage en Salvage staan in het zwart en de letters Urs staan in het geel gedrukt op een embleem in de vorm van een blauwe vlag. Urs betekent vermoedelijk Unie van redding en sleepdiensten. Nog opvallend was, dat in de kraag van de overall, de initialen D.V.W geschreven stond in zwarte stift. Uit verder onderzoek hebben de speurders de identiteit achter deze initialen kunnen bepalen.

Voetganger aangereden door vrachtwagen - De Panne - 02-07-1997

In de nacht van 1 op 2 juli 1997 omstreeks 2.20 uur, werd een voetganger aangereden door een vrachtwagen op de Duinkerkekeiweg in De Panne, op 400 meter van de grens met Frankrijk. Het lichaam werd 20 meter weggeslingerd en ook andere auto’s konden de man niet ontwijken. Het slachtoffer had enkel een kleine zwarte geldbeugel bij zich met Franse muntstukken. De man was 50 à 60 jaar oud en had een witte huidskleur. Hij was 1,65 à 1,78 meter lang.

Hij droeg een blauw jeansjasje van het merk Challenge, een klassiek model met twee borstzakken, maat 14 met koperkleurige knopen met 5 sterren en twee palmen; een donkerblauwe geruite broek (blauwe en lichtgrijze ruitjes) van het merk Wagner maat 56; een lichtgrijze sweatshirt zonder mouwen met gele kraag en gele stukken op de borst en ter hoogte van de mouwgaten de inscriptie Boss International (B in rode kleur, 0 in gele kleur en de S in blauwe kleur), een donkerblauwe slip-over van het merk Triangle d’Or maat “M; een donkerblauwe slip met witte elastiek van het merk Dim maat M3; donkerbruine lederen schoenen type Dockside zonder aanduiding van merk of schoenmaat, grof profiel met zwart/groene plastiek zolen.

In de buurt van het verkeersongeval werd ook nog een zwarte lederen broeksriem gevonden, die vermoedelijk van het slachtoffer was, met binnenin de inscriptie Croute cuir vachette 90 F fabrique en France, lengte 102,5 cm en 4 cm breed; een brillendoos in aluminiumkleur waarvan men niet zeker is of dit toebehoorde aan het slachtoffer.

Lichaam gewikkeld in plastic zak - Brugge - 29-08-1995

Op 29 augustus 1995 omstreeks 18.40 uur werd het lichaam van een man opgemerkt door een schipper in het kanaal langs de Louis Coiseaukaai, in de binnenhaven van Brugge. Tot op heden is de identiteit van deze man niet gekend. Het lichaam was gewikkeld in plastic zakken met touwen errond. Vermoedelijk is deze man met geweld om het leven gebracht.

Uit het onderzoek bleek dat het zou gaan om een man van vermoedelijk Aziatische origine en tussen de 18 à 40 jaar oud. Hij was 1,72 meter lang en mager. Hij had zwart haar, donkere ogen en een zeer onverzorgd gebit. De man was een roker. De man droeg een donkerkleurige wollen trui maat 50 met opstaande kraag, een beige broek, een zwarte lederen broeksriem TW85, zwarte lederen schoenen maat 43 en groene kousen.