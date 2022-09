Verenigde Naties: Russische ‘schijnreferenda’ geen uitdrukking van wil van het volk

De Verenigde Naties hebben dinsdag nog eens laten weten dat de “schijnreferenda” in de door Rusland bezette delen van Oekraïne geen legitimiteit hebben. De VN ondersteunen de “territoriale integriteit” van Oekraïne binnen de “erkende grenzen” van het land, zo liet Rosemary DiCarlo, de adjunct-secretaris voor Politieke Aangelegenheden, optekenen bij het begin van een zitting van de VN-Veiligheidsraad. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zal het gremium later toespreken via een videoverbinding.

Volgens DiCarlo zijn de referenda geen uitdrukking van de volkswil, en zijn de “eenzijdige Russische handelingen” niet verenigbaar met het volkenrecht. De volksraadplegingen hebben het doel “de gewelddadige aanhechting van het territorium van een ander land door een land een schijn van legitimiteit te verlenen”, luidde het.

Dinsdag was de laatste dag van de referenda. Ze vinden plaats in de pro-Russische separatistische gebieden Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne en de gebieden Zaporizja en Cherson in het zuiden, die door Rusland worden bezet. De autoriteiten van Zaporizja en Cherson hebben dinsdagavond alvast de overwinning uitgeroepen. Volgens de respectievelijke kiescommissies stemden 93,11 en 87,05 procent van de kiezers voor aansluiting bij Rusland.

Oekraïne en het Westen hekelen de referenda en deelden al mee de resultaten niet te zullen erkennen. De afgelopen dagen hadden waarnemers verschillende meldingen gedaan over Oekraïense inwoners die gedwongen werden om te stemmen.

Russische media gaan ervan uit dat hun president Vladimir Poetin vrijdag tijdens een toespraak in het parlement de annexatie van de gebieden officieel zal aankondigen.