Brazilië heeft dinsdagavond in het Parc des Princes in Parijs met weinig moeite zijn vriendschappelijke confrontatie tegen Tunesië gewonnen. De Goddelijke Kanaries wonnen met 5-1, maar de Tunesische supporters eisten op schandalige wijze de hoofdrol op. Die gooiden onder meer een banaan op het veld richting spits Richarlison en schenen met lasers op de Braziliaanse spelers.

Met Neymar, Raphinha en Richarlison zette bondscoach Tite heel wat kwaliteit neer in de Braziliaanse voorhoede. Die weelde vertaalde zich al vroeg in de wedstrijd in de voorsprong. Raphinha (11.) tikte het openingsdoelpunt op aangeven van Casemiro tegen de touwen. Montassar Talbi (18.) hing de bordjes weer gelijk, maar vrijwel meteen daarna herstelde Richarlison (19.) de Braziliaanse voorsprong. Toen de spits van Tottenham zijn doelpunt ging vieren, kreeg hij allerlei projectielen, waaronder een banaan, naar het hoofd geslingerd vanuit het Tunesische supportersvak. Het gedrag van de supporters verdiende geen schoonheidsprijs. Scheidsrechter Ruddy Buquet moest de wedstrijd ook even staken omdat de Tunesische supporters met lasers op de Braziliaanse spelers schenen.

Na een penaltydoelpunt van Neymar (29.) en een tweede van de avond voor Raphinha (40.) zochten de spelers de rust van de kleedkamers op. De tweede periode verliep aan een lagere versnelling dan de eerste. Pas na een halfuur spelen zorgde de ingevallen Pedro (74.) voor de eerste aanpassing van het scorebord. Zijn doelpunt was meteen het laatste wapenfeit van de wedstrijd.

Brazilië speelt geen oefenwedstrijden meer in aanloop naar het WK in Qatar. In groep G opent het zijn toernooi tegen Servië op 24 november. Zwitserland en Kameroen vervolledigen de groep.