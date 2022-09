NATIONS LEAGUE. Spanje knokt zich in slotfase voorbij Portugal naar Final Four, scorende Mitrovic en Vlahovic kloppen Haaland

Spanje heeft zich in groep A2 ten koste van Portugal geplaatst voor de Final Four van de Nations League, waar het Kroatië, Nederland en Italië vervoegt. La Roja won met 0-1, maar speelde een uur lange een makke partij met veel balbezit, maar nauwelijks kansen. Pas in de laatste twintig minuten wisten de Spanjaarden eindelijk een hogere versnelling te vinden, wat resulteerde in de enige goal van de partij na 88 minuten. Getekend Alvaro Morata.

Spanje wist voor het eerst in negentien jaar te winnen bij de buren van Portugal en plaatste zich dankzij de 0-1 zege voor de eindfase van de Nations League. Maar met het oog op het WK heeft de Spaanse bondscoach Luis Enrique ook zorgen. Want het eerste uur speelden de Spanjaarden een makke partij waarin ze wel veel balbezit hadden, maar nauwelijks kansen, terwijl de Portugezen dreigden op de tegenaanval. Het eerste uur deed in die zin denken aan de 1-2-nederlaag tegen Zwitserland zaterdag.

De intenties van beide ploegen waren van bij de start duidelijk: Portugal liet het balbezit aan Spanje, maar slaagde erin om de buren makkelijk op te vangen en speculeerde op de counter.

De eerste echte kans van de wedstrijd kwam er na 23 minuten. De Spaanse doelman Unai Simón moest redding brengen op een poging van Neves, tien minuten later moest hij opnieuw in actie komen op een trap van Diogo Jota. Na 37 minuten haalde Bernardo Silva knap en hard uit, maar de netten trilden aan de verkeerde kant. Spanje stelde daar bitter weinig tegenover, terwijl het bij de rust wel bijna 72 procent balbezit had.

Portugal kwam ook het best uit de kleedkamer. Carjaval verloor de bal en Cristiano Ronaldo besloot na een knappe steekpass van Diogo Jota van dichtbij op Unai Simón. Het was niet de laatste keer dat Carvajal schrok, want na 69 minuten devieerde de verdediger van Real Madrid bij een gevaarlijk standje de bal bijna in eigen doel.

In de laatste twintig minuten slaagde Spanje er eindelijk in om de Portugezen onder druk te zetten en terug tegen het eigen doel te dringen. Na 88 minuten verzilverde Alvaro Morata dat overwicht met de enige treffer van de partij. Williams Jr. legde een voorzet van Carjaval af met het hoofd.

Zwitserland - Tsjechië 2-1

In de andere wedstrijd van groep 2 van de A-divisie won Zwitserland in eigen huis met 2-1 tegen Tsjechië, die laatste eindigen in de groep en naar de B-divisie degraderen.

De Zwitsers hadden genoeg aan twee snelle doelpunten rond het halfuur om de Tsjechen te vellen. Remo Freuler (29.) zorgde voor het eerste doelpunt van de partij op assist van Xherdan Shaqiri. Meteen daarna diepten ze de voorsprong verder uit via Monaco-spits Breel Embolo (30.). Patrick Schick (45.) milderde vlak voor rust. Tsjechië voetbalde zich terug in de wedstrijd tijdens de tweede helft en kreeg een penalty toegewezen na een uur spelen. Tomas Soucek schaarde zich achter de elfmeter, maar kreeg de bal niet tegen de touwen. Dichter bij de gelijkmaker kwamen de bezoekers niet meer.

Door de nederlaag staat Tsjechië op laatste plaats in zijn groep en zakt het naar de B-divisie.

Noorwegen - Servië 0-2

Ook in de B-divisie was er dinsdagavond nog een interessante affiche. Alexandar Mitrovic (ex-Anderlecht, nu Fulham) en Dusan Vlahovic (Juventus) stonden tegenover Manchester City-spits Erling Haaland.

Het duel der topspitsen dus, en de Serviërs trokken aan het langste eind. Voor de rust zette Vlahovic zijn land op voorsprong, na de rust verdubbelde Mitrovic de score: 0-2. Dankzij de zege op het veld van Noorwegen promoveert Servië naar de A-divisie.

