De ware gedaante van Samson en “komen in iemands gezicht”: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Ketnet-mascotte en voltijdse aap Olly Wannabe mocht een vraag stellen en had daarvoor Samson meegebracht. Die was voor het eerst te zien in zijn ware gedaante. Al was de ster andermaal Bart Cannaerts, die chronisch on fire is.

De winnaar van dinsdagavond:

Een moeizaam geraden videofragment rond tennisser Ashleigh Barty leidde tot scores die uiterst dicht bij elkaar lagen, maar finaal won Bart Cannaerts.

De verliezer:

Lotte Vanwezemael moest in de finale de duimen leggen tegen Julie Colpaert, die zich eerst een heel eind had laten zakken en het daarna afmaakte met een vraag over Romulus en Remus.

De nieuwkomer van woensdagavond:

Tv-maker en presentator Thomas Huyghe.

De beste quotes:

Julie Colpaert: “Het is een wonder dat ik destijds zover ben geraakt, want in het dagelijkse leven vergeet ik alles. Mijn man zegt: Gij kunt uw eigen paaseieren verstoppen.”

Erik Van Looy, tegen Stefaan Degand: “Je voelt me al komen, hé.”

Degand: “Ja, maar niet in mijn gezicht.”

Julie Colpaert, tegen Erik Van Looy: “Ik denk vaak dat ik van alles heb. Ik ben een beetje hypochondrisch, zoals jij.”

Van Looy: “Nee, ik heb dat niet. Ik mankeer gewoon veel.”

Van Looy: “Ik heb eens een Barbie-pop in brand gestoken, Barbie-Q.”

Van Looy: “Hebben jullie een favoriete sprookjesfiguur?”

Degand: “Dries Van Langenhove.”

Het Mooiste moment:

Olly Wannabe, de gevatte Ketnet-aap, had het originele uithangbord van de zender, Samson, mee. In ware gedaante. “Ik ga een vraag stellen over pensen in dunne schuren”, zei die. “Nee Samson, over mensen in hunne puren.”(bpr)

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (9 afleveringen)

2 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

3 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

4 Jelle Cleymans (4 afleveringen)

5 Lotte Vanwezemael (3 afleveringen)