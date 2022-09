Chelsea-legende John Obi Mikel stopt met voetballen

“Aan alle mooie dingen komt een einde”, schreef de 35-jarige ex-international. “Wat mijn carrière betreft, is die dag aangebroken.”

De 89-voudige international kende zijn beste periode bij Chelsea, waar hij van 2006 tot 2017 actief was. Nadien volgden nog passages bij TJ Teda, Middlesbrough, Trabzonspor, Stoke City en Kuwait SC, waar hij nog even ploegmakker was van voormalig Gouden Schoen Dieumerci Mbokani. Sinds november vorig jaar zat Obi Mikel echter zonder club.

In totaal was hij goed voor 372 wedstrijden voor The Blues, waar hij jarenlang ploegmaat was van Thibaut Courtois en Eden Hazard. In 2010 en 2015 won hij met Chelsea de Engelse landstitel, in 2012 de Champions League. Met Nigeria werd hij in 2013 Afrikaans kampioen.

Ook Delph stopt

Ook voormalig Engels international Fabian Delph stopt op amper 32-jarige leeftijd met voetballen, zo maakte hij dinsdag bekend in een mededeling op Instagram.

De centrale middenvelder was tot voor kort in de Premier League bij Everton aan de slag. The Toffees hadden hem in de zomer van 2019 voor 11 miljoen euro overgenomen van Manchester City, waar hij jaren aan de zijde van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne had gespeeld. Bij City waren zijn speelkansen erg afgenomen door de komst van de Spaanse middenvelder Rodri, die voor 70 miljoen euro werd overgenomen van Atletico Madrid.

Delph is afkomstig uit de jeugdopleiding van Leeds United, waar hij in 2006 ook zijn debuut maakte. Daarna speelde hij jarenlang voor Aston Villa (2009-2015), dat hem in 2015 voor zo’n 9 miljoen euro naar City liet gaan. Hij kwam ook twintig keer uit voor de Engelse nationale elf, waarmee hij op het WK van 2018 in Rusland vierde werd na verlies in de kleine finale tegen België.