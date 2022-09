Evenveel vrouwen als mannen te gast bij ‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Thomas Vanderveken had het de voorbije jaren vaak moeilijk om vrouwen te overtuigen langs te komen. Maar deze jaargang trapt hij zowaar af met drie dames op rij. De eerste is strafpleiter Nina Van Eeckhaut. Daarna komen lingerieontwerpster Murielle Scherre en juriste en pedagoge Ingrid De Jonghe. Later in de reeks schuift nieuwscorrespondente in Londen Lia van Bekhoven aan en in december komt actrice Marie Vinck langs. Enkele jaren geleden was ook al haar moeder Hilde van Mieghem te gast.

Voor het mannelijke tegengewicht zorgen acteur en tv-maker Joris Hessels, danser en verhalenverteller Ish Ait Hamou, Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp-Bruges), David Van Reybrouck (cultuurhistoricus) en Sidi Larbi Cherkaoui (choreograaf).

Aan het concept van het programma wijzigt ook in het twaalfde seizoen niets. Aan de hand van negen beeldfragmenten vertellen de gasten wat hen raakt en inspireert. Vanderveken is zich al enkele maanden volop aan het inlezen. “De voorbereidingen voor Alleen Elvis blijft bestaan zijn pittig, maar ik zou het voor geen geld van de wereld willen missen. Dit programma wil ik blijven doen tot het einde van mijn carrière.”