Wij volgden het onthaal van Remco: weerzien met Oumi, verplichte afspraak in kledingwinkel en symbolische regenboog

Hij is geland. Onze wereldkampioen Remco Evenepoel arriveerde dinsdagmiddag in een uitzinnige luchthavenhal vol muziek, smartphones en gejoel, van het léger fans dat was afgezakt. Zijn drie grootste - verloofde Oumi en papa en mama Evenepoel - trokken hun held eindelijk tegen hun gilet, om daarna in Schepdaal nog maar eens een feestje in te zetten. Waar Remco onvermoeid de tijd nam voor élke selfie. Tot de plicht weer riep. “Ik moet mijn trouwkostuum gaan kiezen, samen met mama.”