“Meestal droog, kans op enkele buien in het noorden”

Vandaag blijft het in Limburg meestal droog. Voormiddag komt er zelfs ruimte voor brede opklaringen, namiddag wordt het wisselend bewolkt.

Vanuit de Noordzee trekken heel wat buien middels een noordwestelijke hoogtestroming over Zeeland, maar de meeste buien doven vervolgens uit alvorens ze Limburg zouden bereiken. Verspreid kunnen er uiteindelijk toch nog enkele losse buien vallen maar het blijft dus toch wel veruit overwegend droog. De kans op enkele buien is het grootst over het noorden van de provincie.

De temperatuur boekt enkele graden winst t.o.v. de voorbije dagen en bereikt een maximum rond 15°C. De wind komt uit het westen en wakkert tegen de middag aan van zwak tot matig. ‘s Avonds zal het dan weer nagenoeg windstil worden.

