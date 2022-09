Pierre-Yves Ngawa verlengt contract bij OHL tot 2025

De dertigjarige verdediger maakte in de zomer van 2015 de overstap van Lierse naar Leuven, twee jaar later vertrok hij naar de Italiaanse tweedeklasser Avellino. Nadien volgden nog periodes bij Perugia en Foggia, alvorens in 2019 terug te keren naar Leuven. Daar is hij aan zijn zesde seizoen bezig. Daarin was hij goed voor een totaal van 125 wedstrijden.

“Ik voel me echt thuis in Leuven”, klinkt het bij Ngawa. “OH Leuven heeft me altijd een goed gevoel gegeven. Mijn ploeggenoten doorheen de jaren, de coach, de staf, maar ook met de supporters heb ik een goede band. Het is een beetje een liefdesverhaal dat acht jaar geleden is begonnen.”