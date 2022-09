Wout Ghielens brengt duatlonbrons mee uit Bilbao: “En dan nu drie weken rust en eindelijk nog eens uitgaan”

Jazeker, het voorbije EK duursporten in Bilbao waren zeker de moeite voor de sporters uit onze provincie. Gisteren schreven we al dat Adam Lambrechts als eerste over de meet kwam bij Aquabike. En ook zijn pupil Wout Ghielens (19) uit Grobbendonk graaide vorige week nog een bronzen plak mee tijdens de duatlon. “Het seizoen zit er nu voor drie weken op. Dan kan ik eindelijk nog eens goed uitgaan.”

De medaillekast van de Grobbendonkse atleet begint al aardig uit te puilen. Vorig jaar werd hij vicewereldkampioen duatlon en de voorbij twee jaar pakte hij goud op de ploegentriatlon. “Duursporten, daar ben ik al langer mee bezig. Maar ik leg me nog maar sinds vorig jaar toe op de duatlon. Vanuit de federatie hebben we nu een voormalige topsportcoach die meer atleten wil meenemen naar de duatlon om zo de sport wat groter te maken. Meteen was ik ervoor gewonnen. En als ik heel eerlijk moet zijn: duatlons zijn een pak zwaarder dan triatlons!”

Dat komt voornamelijk door de intensiteit. “Klopt. Bij de duatlon in Bilbao moesten we eerst 5 km lopen, 20 kilometer fietsen en dan nog eens 2,5 km lopen. Dat zijn afstanden waarvan de gemiddelde sporter niet opschrikt. Maar het is de snelheid die het ’m doet. Ik liep de eerste 5 kilometer op 14’54”. Dat is echt een toptijd voor mij, maar daarna was ik echt choco.”

Lopen is het beste onderdeel van Ghielens. “Spijtig genoeg kon ik niet doorfietsen op het parcours dat boordevol haarspeldbochten zat. Gelukkig waren we met z’n zessen weg en konden we samen wat tempo maken. Hoe snel we reden? Iets meer dan 40 km/u.”

“Het was pas na het fietsen dat alles wat uit elkaar begon te vallen. Kijk, bij elke duursport zijn de wissels essentieel: ik had de pech dat mijn fiets van het rek viel toen ik de laatste 2,5 km wilde lopen. Ik moest snel denken: een penalty van 10 seconden riskeren of mijn fiets opnieuw op het rek hangen. Ik hing ’m terug, maar daardoor verloor ik een paar seconden en moest ik de rest bijbenen. Maar als ik heel eerlijk moet zijn: ik had niet gewonnen, hoor. De beste heeft uiteindelijk gewoon gewonnen.”

Drie weken lang feest

Met het EK liep Ghielens zijn laatste wedstrijd van het seizoen. “Nu hebben we drie weken rust, wat betekent dat ik eindelijk nog eens kan uitgaan en minder ga sporten. Heerlijk. Maar daarna moet ik me weer voorbereiden op het volgende seizoen. Het is een heel andere levensstijl als ik het vergelijk met mijn medestudenten: ik train vaak anderhalf uur voor de lessen en ook erna kan je me in het zwembad, op de fiets of al lopend naast het kanaal terugvinden. Ik heb dat gewoon nodig.”

Volgend jaar hoopt Ghielens voornamelijk actief te zijn in de triatlon: “Daar is het deelnemersveld toch nog altijd dat tikkeltje competitiever. Ik kijk vooral uit naar de Grand Prix in Frankrijk. Dat zijn vijf triatlons in teamverband die we met een Frans team willen winnen. Maar ik ga ook nog eens mijn kans wagen op de duatlon. Ik kom dan wel uit in een nieuwe leeftijdscategorie, dus dat belooft alvast.”