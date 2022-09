Yellow Tigers laten topland Italië beven in derde WK-wedstrijd, maar gaan toch onderuit

Italië stond op volle kracht, maar de Belgen beefden niet voor zoveel star power aan de overkant. Toen Britt Herbots steun kreeg van Céline Van Gestel en de 4-7 bonus op het bord verscheen, was het al duidelijk: België zou zich niet laten wegspelen. De Italiaanse coach probeerde door twee timeouts zijn team op de rails te krijgen, maar de Tigers lieten niet los: 21-25.

Paolo Egonu – 1m93, 23 jaar - geldt als de beste aanvalster ter wereld, maar Britt Herbots was lange tijd minstens de evenknie. In set 2 moest België wel voortdurend achtervolgen en stond het bij 24-19 met de rug tegen de muur, maar het vocht zich nog op gelijke hoogte. In een krankzinnige slotfase juichten de Tigers voorbarig voor setwinst - Italië kreeg een flodderbal toch nog over het net - waardoor de stand in evenwicht kwam.

Zelfs vergrijsde volgers oordeelden dat de onze volleybalvrouwen de jongste jaren zelden dat niveau hadden gehaald, maar hoe zouden ze die mentale opdoffer verteren? Met opnieuw knap volleybal nam België de set in handen. Het bombardement van Herbots – al aan 23 punten toe - leidde tot 19-24, maar in een alweer zenuwslopende slotfase konden de Belgen zes setballen niet benutten. Egonu, compleet warmgedraaid ondertussen, maakte het toch nog af. In de vierde set waren de Italianen warmgedraaid en de Belgen moegestreden. Na een vroege 9-2 gooide coach VdB de handdoek en liet hij zijn bankzitters een portie WK-ervaring opdoen.

België, dat al zeker is van de tweede ronde, heeft nu twee dagen training, recuperatie en herbronning, alvorens vrijdag Nederland te bekampen.