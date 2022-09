En toen startte de Tour in… Italië: de Grand Départ van 2024 is wellicht voor Firenze en dat is een primeur

Volgens de lokale krant ‘Il Resto di Carlino’ is de inspectie van ‘Le Grand Départ’ al verricht door organisator Amaury Sport Organisation. De eerste rit zou van Firenze naar Rimini gaan. De tweede etappe zou starten in Cesenatico en finishen in Bologna. Om tenslotte te eindigen met een rit tussen Modena en Piacenza. Daarmee zou de Tour door de leefwereld van Marco Pantani trekken die in 1998 de dubbel Giro-Tour pakte. Met de Olympische Spelen in Parijs is het een Tour die al even waarschijnlijk in Nice eindigt en niet in de buurt van de Arc de Triomphe. (hc)