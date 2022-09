Na lekken in Nord Stream-pijpleidingen bekijkt Fluxys of verscherpte waakzaamheid ook in ons land nodig is

Na de lekken in de aardgaspijpleidingen Nord Stream, die Rusland met Duitsland verbinden, volgt ook de gasnetbeheerder Fluxys de situatie van dichtbij op. Dat schrijft De Tijd dinsdag en bevestigt de woordvoerder van Fluxys. “We maken een analyse om na te gaan of verscherpte waakzaamheid nodig is”, zegt Laurent Remy dinsdagavond. De gasnetbeheerder heeft nog geen onrustwekkende meldingen gekregen over zijn gasleidingen.

De Tijd schreef eerder dat Fluxys en het antiterreurorgaan OCAD dinsdagavond zouden overleggen over de veiligheid van de Belgische gasinstallaties, maar dat kan de woordvoerder van Fluxys niet bevestigen. Belga heeft uit goede bron vernomen dat er wel een overleg is geweest tussen het Nationaal Crisiscentrum en OCAD. Fluxys was echter niet aanwezig op dat overleg, zegt Remy. “Maar we zijn klaar om met alle bevoegde organen samen te werken om de veiligheid te garanderen”, aldus nog Remy.

In de onderzeese pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland zijn drie lekken vastgesteld, allemaal ter hoogte van het Deense eiland Bornholm: één in Nord Stream 2 en twee in Nord Stream 1. Seismologische meetstations in Zweden en Denemarken registreerden maandag krachtige ontploffingen in de omgeving waar de lekken werden vastgesteld. Volgens onder meer Duitse functionarissen zou er sprake zijn van sabotage. De Zweedse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke sabotage.