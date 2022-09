Denen wijten gaslekken Nord Stream aan ‘opzettelijke daden’, Zweden start onderzoek

De grootschalige gaslekken aan Nord Stream 1 en 2 vlakbij een Deens eiland in de Baltische Zee zijn te wijten aan “opzettelijke daden”. Dat heeft de Deense premier Mette Frederiksen dinsdagavond gezegd. Volgens haar is er geen sprake van een ongeval.

Denemarken denkt dat de lekken aan de gaspijpleidingen, die niet operationeel zijn maar gevuld zijn met gas, nog minstens een week zullen aanhouden, tot het methaan dat uit de ondergrondse leidingen ontsnapt, is uitgeput.

Zweedse politie start onderzoek naar mogelijke sabotage

De Zweedse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke sabotage van de Nord Stream-aardgaspijpleidingen. Dat berichtte de radiozender Sveriges Radio. In de onderzeese pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland zijn drie lekken vastgesteld, allemaal ter hoogte van het Deense eiland Bornholm: één in Nord Stream 2 en twee in Nord Stream 1. Eén van de lekken gebeurde in de exclusieve economische zone van Zweden.

Denemarken en Zweden hielden crisisoverleg na de ontdekking van de lekken in de Baltische Zee en krikten de veiligheidsmaatregelen rond de pijpleidingen op.