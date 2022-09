Intussen bij Anderlecht: padel bij Guillaume Gillet, een fitte Benito Raman en Francis Amuzu die bijtekent

Vorige week trok de selectie naar Planet Padel, de padelclub van T3 Guillaume Gillet in het Luikse. Ze speelden er een toernooitje en nadien was er een barbecue voor de hele ploeg verzorgd door Gillets vrouw Marie en zijn vader. Daarna kregen de spelers een weekendje vrij om deze week te hervatten. Benito Raman is overigens weer fit na zijn enkelblessure. Net als Diawara. Francis Amuzu (dij) is dan weer twijfelachtig voor Charleroi, maar zijn voorziene contractverlenging is nu wel officieel. De flankspeler tekende bij tot 2025 en krijgt een loonsverhoging. (jug)