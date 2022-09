Kunst tot bij de mensen brengen die zelf niet de kans hebben om naar een museum te gaan, dat doet het SMAK met ‘Art for Care’. — © LW

Herk-de-Stad

Een gids van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent zakte dinsdag af naar het revalidatiecentrum van het Jessaziekenhuis in Herk-de-Stad met een koffer vol moderne kunst. De patiënten trokken grote ogen, zeker toen uit de koffer een kastje kwam dat gemaakt was van…mest.