Vader van tienermeisjes reageert op hotelincident met Mathieu van der Poel: “Hij had het recht om boos te worden, maar niet op die manier”

Het hotelincident met Mathieu van der Poel (27) de nacht voor het WK wielrennen in Australië doet veel stof opwaaien. Dinsdagochtend raakten er al meer details bekend van het incident nadat er video’s circuleerden en één van de tienermeisjes sprak in Nederlandse media, later op de dag deed ook de vader zijn verhaal in Australische media.

Van der Poel werd zaterdagavond - de avond voor het WK in Australië - wakker gehouden door tienermeisjes op de gang van zijn hotel. De meisjes bleven maar op zijn deur bonken en na een tijdje maakte de Nederlander “op een niet zo vriendelijke manier” duidelijk dat de kinderen ermee moesten stoppen. Eén van de meisjes zou daarbij een kleine brandwonde op de elleboog opgelopen hebben. De politie werd erbij gehaald en Van der Poel werd meegenomen voor een verhoor. Om 4 uur ’s ochtends was hij pas terug op zijn hotelkamer.

De vader van de meisjes - die in tegenstelling tot de moeder zelf niet aanwezig was in het hotel en pas zondagochtend op de hoogte was van het incident - reageert. “Ze hebben zich in nesten gewerkt. Hij (Van der Poel, red.) had alle recht om boos te worden, maar niet op die manier. Ze zijn smalle, kleine kinderen en hij is gigantisch. Kijk, als ik hun leeftijd was stak ik ook dingen uit. De jongste had enkele weken geleden covid, dus ze waren excited dat ze zich weer konden uitleven. Maar ze werden een beetje ondeugend. Ik heb ze gezegd dat ook zij in de fout zijn gegaan.”

Op de video’s van de meisjes - die we niet delen vanwege hun minderjarigheid - is te zien hoe de oudste (14 jaar) op de hotelkamerdeur van Van der Poel klopt en wegloopt. “Ik zie haar in de video op de deur kloppen en zie aan de manier waarop ze wegloopt dat ze erg bang was. De oudste is een durfal, maar dit heeft haar geshockeerd. Hij (Van der Poel, red.) was overigens ook luid aan het roepen tegen mijn jongste dochter (12 jaar, red.) met de vraag of zij ook op de deur geklopt had. Ook de jongste was in shock.”

Van der Poel werd maandag veroordeeld tot het betalen van een boete van 1.500 Australische dollar (zo’n 1.000 euro). Hij is daartegen in beroep gegaan, maar mocht wel het land verlaten en landde dinsdag in Brussel. Van der Poel zou Australië drie jaar lang niet meer binnen mogen.