Beringse TikTokker Glen Van Ranst (29) blijft langer in de cel

De raadkamer in Hasselt heeft dinsdag bij zijn verschijning zijn aanhouding opnieuw bevestigd. De twintiger uit Beringen was niet aan zijn proefstuk toe. Zo werd hij al eens onder meer tot 200 uur werkstraf veroordeeld voor een vechtpartij in de Lommelse uitgaansbuurt. Hij had op 30 september 2018 het gezicht van een jongeman met een glas bewerkt.

Door zijn optredens kwam hij zelf ook meermaals in de media. Zo bekwam hij eind 2021 onder meer honderden pakken maandverband voor vrouwen in nood. Hij veroorzaakte opschudding als killerclown, maakte als weldoener furore op TikTok en op Twitter gaf hij zich uit als Vlaams Belanger.

Ondanks zijn jonge leeftijd liep hij in het verleden al veroordelingen op voor inbreuken op de drugswet. Telkens kreeg hij van de rechters een gunst in de vorm van uitstel met voorwaarden of werkstraffen. Hij beloofde telkens te breken met zijn verleden en het juiste pad te bewandelen, maar die belofte kon hij meermaals niet nakomen. Tijdens de steunmarsen voor de in 2021 vermiste militair Jürgen Conings dook hij ook geregeld op.