Tom Schipper gaat met Cappellen op zoek naar 12 op 12 tegen Racing Mechelen: “Bestempel ons alstublieft niet als titelkandidaat”

Negen op negen, 6de ronde in de Beker van België: het gaat Cappellen voor de wind dit seizoen. En met een bekermatch tegen Union staat er nog een leuke partij te wachten. “Eerlijk? Union stond in mijn top drie van clubs die we wilden treffen. Op één stond Antwerp, wat echt een leuke derby is. Op twee AA Gent omdat ik zoveel ontzag heb voor Hein Vanhaesebroeck. En Union is de vicekampioen die echt een vurige aanhang heeft. En we hebben deze match niet gestolen. We kenden een lastig parcours, maar hebben KSK Heist verdiend uitgeschakeld”, zegt Cappellen-coach Tom Schipper.

Ondanks de recente negen op negen blijft de coach realistisch. “Sommigen willen ons nu al als kampioen bestempelen. Maar doe dat alstublieft niet. We winnen nu drie keer op rij, maar volgens mij wint elke club wel eens drie keer na mekaar op een seizoen. Als we dit in november of december zouden doen, ligt niemand ervan wakker. Maar ach, we zitten nu eenmaal in een heel goede flow. Ik wil vooral de rekensom maken na de volgende drie matchen tegen Racing Mechelen, Belisia en de Piraten (City Pirates, red.). Maar ook daarna blijft het lastig. We spelen in de leukste maar ook wel de moeilijkste reeks: er zijn veel derby’s en ook de Limburgse clubs brengen heel leuk voetbal.”

Vandaag moet Schipper met Cappellen er volledig voor gaan tegen traditieclub Racing Mechelen. “Die konden ook negen op negen pakken, maar die gaven twee thuiswedstrijden wat weg. Verder is het een uitermate leuk weerzien met topcoach Greg Vanderidt, met wie ik vier jaar lang de trainerscursus volgde en enkele van onze ex-spelers. Ook onze vorige keeperstrainer, Kim Vrints, staat nu op de loonlijst van Racing. Daar had ik het in het begin wel wat moeilijk mee, want we werkten echt heel goed samen.”

Goede mayonaise en nieuwe ketchup

Hoe komt het dat Cappellen dit seizoen zo goed kon aanvatten? “Een goede cocktailsaus wordt gemaakt van goede mayonaise en nieuwe ketchup”, is Schipper cryptisch. “Wat ik daarmee wil zeggen: we hebben een goede kern van zes à zeven spelers die al enkele jaren bij ons spelen. Maar als Cappellen zijnde worden er elke transferperiode wel enkele spelers weggekocht: Maxim Volant trok naar Lyra-Lierse en Robin Vollon naar Nijlen… Daardoor komen er elk jaar jonge en ambitieuze spelers in de ploeg die concurreren met onze oudere spelers, waardoor iedereen elke wedstrijd top moet presteren. En je ziet: onze aanval doet het goed, maar onze verdedigers kregen ook nog maar één goal tegen. In dat opzicht moet ik wel een bloemetje gooien naar onze manager Koen Schockaert (ex-Lokeren, Club Brugge en Germinal Beerschot, red.) die met een klein budget toch steeds weer zo’n ploeg bijeen kan brengen.”