Naomi Stynen zet in ‘Lisa’ eerste stappen als tv-actrice, al droomde ze vroeger van andere telenovelle

Haar naam dook al even op in de generiek, en nu is ze ook daadwerkelijk te zien in de telenovelle. Naomi Stynen (22) zet in Lisa haar eerste stappen als actrice voor televisie.

Stynen is al enkele maanden bezig met de opnames. Ze mag gestalte geven aan de 20-jarige Amal Goossens, een jonge vrouw die blaakt van zelfvertrouwen. Ze zegt wat ze denkt en is recht voor de raap. Amal is trots op haar Afrikaanse roots. Economie en wiskunde zijn haar ding, maar voortstuderen had ze voor zichzelf nooit als een optie gezien. Haar creatieve karakter zal ervoor zorgen dat ze zichzelf en iedereen rondom haar flink op de proef stelt.

Naomi, al de derde nieuwkomer deze maand, is helemaal klaar voor haar televisiedebuut. “Als klein meisje keek ik ontzettend graag naar de telenovelle Ella. Ik droomde ervan om ooit ook op een set te staan. En nu, zoveel jaar later gaat die droom ook daadwerkelijk in vervulling. In het begin wist ik niet goed wat ik moest verwachten omdat alles nog heel nieuw was voor mij. Maar al snel sprong ik mee op de Lisa- trein en was ik vertrokken. Elke dag op de set is dan ook één groot feest!”

Lisa, VTM, 18.25 uur