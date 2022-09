“Ook zonder Emma geloven we in halve finale”: Belgian Cats staan voor een aartsmoeilijke opgave tegen gastland Australië

De Belgian Cats nemen het morgen (12.30 uur Belgische tijd) in de kwartfinales op tegen gastland en vicewereldkampioen Australië. “Zonder Meesseman zullen we naar collectieve oplossingen moeten zoeken, maar ik blijf geloven in de halve finales”, zei bondscoach Valéry Demory.

De laatste groepswedstrijd in poule B werd een afgetekende nederlaag voor de Belgian Cats. Zonder de geblesseerde Emma Meesseman (kuit) toonden de Cats een stevige portie karakter en waren ze drie kwarts lang de evenknie van het fysiek sterke China. De jonge Belgische vrouwen, zeg maar de Next Gen, kregen van de met vele rotaties uitpakkende bondscoach Valéry Demory veel speelminuten. Pas in het laatste kwart moesten de Cats de rol lossen. Onder meer de 22-jarige Billie Massey was op de afspraak.

“Als voorbereiding op de kwartfinale tegen Australië was het meegenomen dat we nog een wedstrijd konden spelen zonder Meesseman. Uiteraard is het bijzonder jammer dat onze kapitein er niet bij is. We moeten echter verder en we gaan er alles aan doen om die kwartfinale te winnen. We hebben met een plaats in de top acht ons eerste doel bereikt, maar we willen meer”, zei Billie Massey. “Je krijgt niet elk jaar de kans om je plaatsen voor de halve finales op een WK. En winnen wil ook zeggen dat we twee kansen krijgen op een medaille. Hoe moeilijk onze opdracht ook is, we gaan voor een stunt.”

Ook bondscoach Valéry Demory gelooft dat er kansen liggen voor de Belgen. “Ik zie in die hongerige ogen van mijn Belgian Cats dat hun verhaal hier nog niet gedaan is. Willen we een kans maken tegen Australië moeten we defensief ijzersterk acteren, de rebound verzorgen en dan met snel basketbal hen pijn doen. Als we dat kunnen waarmaken, zijn er beslist mogelijkheden voor ons.”

De Sydney Superdôme zal morgen afgeladen vol zitten en het gastland zal gesteund worden door 12.000 vurige fans. Een opsteker voor de Cats:op de Spelen van Tokio wonnen de Belgische meisjes hun groepswedstrijd tegen Australië met 85-70.