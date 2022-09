Hasselt/Lommel/Pelt/Hechtel-Eksel/Lanaken

Er hangen donkere wolken boven de vzw Rheia, die acht kinderdagverblijven heeft in Limburg. Eerder deze maand moest de vestiging in Heverlee al dicht, en nu is er veel bezorgdheid over verdere sluitingen. “We willen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen van de organisatie”, zegt het Agentschap Opgroeien.