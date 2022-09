007 wordt 60. En dat vieren de acteurs achter James Bond met een veiling voor het goede doel. Bij het Londense veilinghuis Christie’s gaat een collectie van attributen en kostuums onder de hamer, telkens gebruikt in een van de films. Het pronkstuk? De Aston Martin waarmee Daniel Craig (54) rondreed in No time to die. Prijskaartje: 2,2 miljoen euro.