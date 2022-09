Aantal schoorsteenbranden stijgt omdat meer mensen kachel gebruiken door hoge energieprijzen

De energiecrisis heeft ook een impact op het aantal schoorsteenbranden. Mensen zoeken alternatieven voor het dure gas en gaan hout stoken in hun open haard of houtkachel. De brandweerzone Zuid-West Limburg doet daarom een oproep aan iedereen om voorzichtig te zijn en de juiste materialen te gebruiken. Het is ook belangrijk om zeker elk jaar je schoorsteen te laten reinigen, want de teer- en roetdeeltjes kunnen een hevige brand veroorzaken.