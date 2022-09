De Britse krant The Times geeft steeds meer fragmenten vrij uit het nieuwe boek van royaltyreporter Valentine Low. Courtiers: the hidden power behind the crown gunt de lezer een blik achter de schermen van het Britse koningshuis, gespekt met getuigenissen van voormalige medewerkers van het Hof. Vooral de verhalen over Harry en Meghan worden gretig opgepikt.