Crisis hakt er steeds meer in: steeds meer mensen stellen basiszorg uit door oplopende facturen.

De crisis begint de mensen te raken. Thuiszorgorganisatie Thuishulp trekt aan de alarmbel en ziet dat mensen basiszorg beginnen uit te stellen door de oplopende facturen en het dure leven. Bij andere organisaties zijn dezelfde geluiden te horen. Mensen betalen hun lidgeld niet meer, ze stellen dagvakanties uit en het bezoek aan de tandarts of de dokter moet eraan geloven. Om toch maar euro's te besparen uit angst voor de torenhoge energierekeningen. Vooral alleenstaanden en gepensioneerden komen in de problemen. Beweging.net spreekt van een onrustwekkende trend. En dan moeten de meeste energiefacturen nog in de bus vallen.