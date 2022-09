200 miljoen euro Europese steun voor projecten rond duurzaamheid en innovatie

Op het Thor Park in Genk is vandaag het startschot gegeven van het zesde Interreg-programma. Interreg brengt bedrijven, kennisinstellingen, ngo's en overheden uit Vlaanderen en Nederland samen, om nieuwe projecten rond duurzaamheid en innovatie te ontwikkelen en te vermarkten. Denk bijvoorbeeld aan groene energie, deelauto's en duurzame landbouw. Interreg moet de samenwerking over de landsgrenzen heen stimuleren. En krijgt daarvoor 200 miljoen euro steun van Europa.