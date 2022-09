Minister Van Quickenborne vanuit safe house: “Waarom moeten ze mij hebben? En waarom nu?”

“Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn, mochten die twee jonge inspecteurs die auto niet hebben tegengehouden”. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is voorlopig noodgedwongen minister van Justitie in een safe house. Samen met zijn gezin leeft hij ondergedoken, omdat de drugsmaffia hem wil kidnappen. In zijn eerste echte interview maakt hij een strijdvaardige indruk, al beseft ook hij dat er een grens verlegd is. “Zomaar eventjes snel naar de bakker. Dat zit er ook straks voor mij niet meer in.”