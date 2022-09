FOD Economie waarschuwt voor phishing in haar naam: “Ook de energiepremies worden misbruikt”

De FOD Economie waarschuwt voor frauduleuze e-mails of sms’jes die in haar naam of in die van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) worden verstuurd. “Afgelopen week ontvingen we heel wat meldingen van oplettende burgers hierover”, zo luidt het in een persbericht. “En ook de energiepremies worden misbruikt.”

Er circuleert een e-mail die zogenaamd afkomstig is van de KBO, vraagt om je contact- en bedrijfsgegevens zo spoedig mogelijk aan te passen door een digitalisering. “Naast enkele minieme schrijffouten is de e-mail uiterst professioneel opgemaakt, inclusief het logo van KBO”, zo waarschuwt de FOD Economie. “Bovendien bootsen de oplichters een bestaand e-mailadres na waardoor het lijkt of de phishingmail van dat KBO-mailadres afkomstig is. In dit geval wordt noreply.kbo@economie.fgov.be gebruikt als verzendadres.”

Energiepremies

Daarnaast hebben alerte burgers ook melding gemaakt van valse sms’en en e-mails in verband met de verwarmingspremies uit naam van de FOD Economie. “Daarin krijg je heel waarheidsgetrouwe informatie over de premie van 100 euro en word je persoonlijk aangesproken. Opnieuw is er sprake van tijdsdruk om je op een link in de e-mail of sms te laten klikken.”

De FOD Economie vraagt met nadruk om nooit op zo’n link in een sms’je of mail te klikken. “Alle officiële en correcte informatie over de premie vind je op onze website.”

5 tips van de FOD Economie