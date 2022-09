Maak kennis met Largie Ramazani, de onbekendste Belg in La Liga die ook nog droomt van Qatar: “Ik ben 15 miljoen waard, misschien zelfs meer”

U kent Largie Ramazani (21) nauwelijks, maar na Doku en Verschaeren is hij de speler met de hoogste marktwaarde in de nationale U21 van Jacky Mathijssen. Maak kennis met de onbekendste Belg in de Primera Division, klein maar dapper genoeg om vorige maand Thibaut Courtois te verslaan én voor de nationale beloften te scoren tegen Frankrijk. “Het WK in Qatar is mijn doel.”