Twee koeien gebeten in Hechtel: alles wijst in de richting van wolf

In een weide aan de Lijsterstraat in Hechtel hebben twee koeien dinsdag ernstige bijtwonden opgelopen. Van één dier werd zelfs een volledige oor afgebeten. Dit dier moest worden ingeslapen. Of de aanval het werk is van wolven, moet uit een DNA-analyse blijken. Maar alles wijst wel in die richting.

“De aanval zal ergens vannacht of in de vroege gebeurd zijn”, vertelt Rik Pinxten, zoon van de eigenaar-landbouwer. “Beide koeien zijn toegetakeld. Een koe is over het hele lijf gebeten en mankt. Het andere dier heeft diepe bijtwonden op verschillende plaatsen aan de kop. Hierbij is zelfs een oor afgebeten tot aan de schedel. Het is nog maar de vraag of ze het zullen overleven. Die koeien moeten een enorme overlevingsstrijd hebben geleverd. Het lijkt of ze van schrik in de omheining zijn gelopen, want de prikkeldraden hangen vol haren.”

© GVB

Pootafdrukken

Het vermoeden is groot dat het gaat om een wolvenaanval. “We zien pootafdrukken en uitwerpselen die hierop wijzen. Wat verderop staan nog vijf drachtige koeien. Straks wordt een noodomheining gezet om ze te beschermen tegen een mogelijke volgende aanval. En de twee gewonde koeien gaan we voor verzorging naar binnen brengen. Ze zijn heel schichtig en nog altijd niet bekomen van wat hen overkwam.” Enkele uren later besliste de dierenarts om de koe met het afgebeten oor te laten inslapen.

Onderzoek

Uit het verslag van de dierenarts aan de mensen van het Agentschap Natuur en Bos blijkt dat alles wijst in de richting van de wolf. “In de buurt zijn sporen gevonden en gezien de locatie van de weide, denken we inderdaad dat het hier om een wolvenaanval gaat. Maar ik spreek met het nodige voorbehoud zolang we de resultaten van de DNA-analyse niet hebben”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van Natuur en Bos.

De woordvoerder benadrukt nog dat de weide waarin de runderen stonden, niet wolfproof was omheind. “Daarom een oproep aan alle landbouwers, particulier en professioneel, u kan subsidies krijgen om je vee te beschermen. Maak er gebruik van.”