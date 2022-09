Zonder te verhuizen wonen Lucien Cox en Hélène Van Laeken niet meer in de Schomstraat maar in de Bosstraat. — © Koen Luts

Lummen

Lucien Cox werd 92 jaar geleden geboren in de Schomstraat en woont er nog altijd met Hélène Van Laeken. “De vijf woningen in onze buurt werden gesloopt voor de komst van industrie, maar wij mochten hier blijven wonen. Toch wonen we sinds deze maand niet meer in de Schomstraat 3, maar in de Bosstraat 46. En dat zonder te verhuizen.”