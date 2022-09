FIA zwicht: vanaf volgend jaar niet drie, maar zes sprintraces in Formule 1

In 2023 worden niet drie, maar liefst zes van de 24 race-weekenden in de Formule 1 afgewerkt volgens het sprintrace-format. Ook autosportfederatie FIA is inmiddels overstag gegaan.

Eerder dit jaar stemden zowel de tien Formule 1-teams als het management van de koningsklasse van de autosport vóór zes sprintraces in 2023. Autosportfederatie FIA was echter tegen. Volgens bronnen zou president Mohammed Ben Sulayem geld willen zien om meer sprintraces te organiseren. Na meerdere gesprekken en onder druk van de teams is nu ook de FIA akkoord. Er zou door het management van de Formule 1 (FOM) niet voor worden betaald.

Waar is nog ongewis

Waar de zes sprintraces volgend jaar worden gehouden, is nog ongewis. Zandvoort stond aanvankelijk op de nominatie om dit seizoen zo’n verkorte race op zaterdag te organiseren, toen nog werd verwacht dat er dit jaar al zes sprintweekenden zouden zijn. Dat ging dus niet door. Volgens de Formule 1-top zorgt een sprintrace – en een traditionele kwalificatie op vrijdag – voor meer waarde voor de fans, partners en andere betrokkenen. Voor bepaalde circuits is het op die manier makkelijker om meer publiek te trekken, met name op de vrijdag.

“Ik ben blij dat we kunnen bevestigen dat zes sprintraces vanaf 2023 deel zullen uitmaken van het kampioenschap, voortbouwend op het succes van het nieuwe formaat dat voor het eerst in 2021 werd geïntroduceerd”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Dit biedt actie gedurende drie dagen waarbij de coureurs allemaal voor iets vechten vanaf het begin op vrijdag tot en met het hoofdevenement op zondag, wat meer drama en spanning toevoegt aan het weekend. De feedback van de fans, teams, promotors en partners was zeer positief en het format voegt een nieuwe dimensie toe aan de Formule 1, en we willen allemaal het succes ervan in de toekomst verzekeren.”