Gibraltar veilt jacht van Russische oligarch voor 37,5 miljoen dollar

De Axioma, een luxejacht van 72 meter dat onder de Maltese vlag vaart, ligt sinds maart aan de ketting in Gibraltar. De autoriteiten van het Brits overzees gebied namen het schip in beslag op vraag van JP Morgan.

De Amerikaanse bank had in december een lening van 20,5 miljard dollar toegekend aan een vennootschap van Poempjanski, met het jacht als onderpand. Dat de oligarch op de Britse sanctielijst in verband met de Russische invasie van Oekraïne was verschenen, beschouwde JP Morgan als een schending het kredietcontract. De sancties leiden tot een bevriezing van de activa van de oligarch, waardoor de terugbetaling van leningen in het gedrang komt.

Nu is het jacht verkocht voor 37,5 miljoen dollar. Het ging om de eerste publieke veiling van in beslag genomen activa sinds de Russische inval in Oekraïne.

De opbrengst zullen de autoriteiten van Gibraltar gebruiken om de schuldeisers van Poempjanski te vergoeden. Wie de koper is van het jacht, maakte de Admiralty Marshal niet bekend.