Tourwinnaar Jonas Vingegaard toont zich bij rentree, maar jonge Italiaan boekt eerste profzege in kletsnatte openingsrit Ronde van Kroatië

Jonathan Milan (21, Bahrain-Victorious) is de eerste leider van de CRO Race, de wielerronde van Kroatië (UCI categorie 2.1). De piepjonge Italiaan sprintte dinsdag voorbij zijn ontsnapte ploegmaat Matej Mohoric naar de zege in de openingsetappe. Ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) liet zich tijdens zijn terugkeer opmerken.

De zesdaagse nationale rittenkoers van Kroatië kan dit seizoen uitpakken met een sterk deelnemersveld, met Tourwinnaar Jonas Vingegaard als grote blikvanger. De Deen rijdt zijn eerste wedstrijdkilometers nadat hij ruim twee maanden geleden zijn laatste gele trui in ontvangst nam op de Champs-Élysées. Starten in Kroatië deden Vingegaard en zijn collega’s met een natte etappe van 223 kilometer tussen Osijek en Ludbreg, waarin na een lange vlakke aanloop het venijn zat in het heuvelachtige eind.

Kenny Molly van Bingoal Pauwels Sauces WB was de Belg van de dag in een vroege vlucht van eerst zeven en later vijf renners. Bij het ingaan van het laatste wedstrijduur kregen zij de versterking van twee verse renners die de oversteek maakten, maar in de finale kwam ook de rest van het peloton weer aansluiten. Op de slotbeklimming toonden de grote namen zich: Vingegaard schoof mee met een versnelling bergop, Matej Mohoric probeerde nadien in de afdaling zijn stunt van Milaan-Sanremo eerder dit jaar over te doen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mohoric leek in de slotkilometer stand te gaan houden, maar werd uiteindelijk toch nog overvleugeld door het erg uitgedunde peloton, waar zijn ploegmaat Jonathan Milan vanop de kop de sprint met brio won. De 21-jarige Italiaan, lid van de Italiaanse achtervolgingsploeg die in Tokio olympisch goud heeft veroverd, bleef zijn landgenoten Sacha Modolo en Mirco Maestri voor. In zijn tweede seizoen veroverde Milan zo zijn eerste profoverwinning op de weg. In de eerste tussenstand heeft hij respectievelijk vier en zes bonificatieseconden voorsprong op Modolo en Maestri.

Woensdag rijdt de Ronde van Kroatië een etappe van 163 kilometer tussen Otocac en Zadar, waarin de sprinters het meeste kans lijken te maken.