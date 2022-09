De TalenTuin in Lummen is voor één dag klein Europa

Hallo, ciao, hola, bonjour, Χαίρετε, guten Tag… zo begon de dag in de verschillende klassen. Elke klas verdiepte zich in een Europees land. Zo kwamen de kleinste kleutertjes als echte Fransmannen en Françaises en genoten ze van een lekkere croque monsieur. Bij de oudste kleuters wapperde de Duitse vlag en kregen ze Deutsche Wurst. In de eerste graad werd dan weer met veel expressie gekookt en genoten ze van Italiaanse specialiteiten. Een lieve nonno bracht zelfs zelfgemaakte cannoli mee. Delizioso! In de tweede graad weerklonk de Sirtaki en kwam de geur van souvlaki’s iedereen tegemoet. De oudste Daltonners gingen dan weer de Spaanse toer op en maakten sangria, tortilla en churros. Heerlijk! Muy sabroso. De TalenTuin werd letterlijk een tuin van talen. Une journée mémorable! Een dag om te onthouden!