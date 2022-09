Riemst

Onder het pseudoniem Dirk Fabriani schreef Riemstenaar Danny Van Tricht een autobiografische roman over de jeugd van zijn alter ego in Heist-op-den-Berg, zijn ontmoeting met schrijver Louis Paul Boon, zijn liefde voor muziek, zijn dromen, maar ook over het brandend actuele thema van woonzorgcentra.