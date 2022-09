Raadkamer bevestigt aanhouding verdachte doodslag rendez-voushotel Eksel

De raadkamer in Hasselt heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van T. E. (37) uit Lommel. Na negen jaar stilstand in het onderzoek naar de dood van stadsgenoot D.P. (41), zit hij sinds juni weer in de cel. Het dossier nadert de eindfase en een verschijning voor assisen loert om de hoek.

Terug naar september 2013. Toen stierf Lommelaar D. P. (41) nadat hij met de verdachte een kamer had geboekt in Casa-Blanca in Eksel. Na een avondje stappen, trokken ze naar het rendez-voushotel. De volgende middag ontdekten de hulpdiensten het levenloze lichaam van de veertiger naast het bed. Na twee maanden voorhechtenis mocht de beschuldigde negen jaar geleden de gevangenis verlaten. Nagenoeg niets hoorde T. E. nog van de zaak totdat hij in de zomer in de cel belandde.

Recent zouden nieuwe elementen opgedoken zijn. Dinsdag bevestigde de raadkamer zijn aanhouding. “Natuurlijk is mijn cliënt ontgoocheld”, zegt Mark Huygen, advocaat van T. E. “Hij voelt zich totaal geen gevaar voor de maatschappij. Hoe zou het ook kunnen na negen jaar vrij te zijn geweest. Nu is het wachten op de eindvordering van de procureur”, aldus Huygen. Daarna is het de beurt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling en behoort een doorverwijzing naar assisen tot de mogelijkheden.