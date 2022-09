‘Emily in Paris’ komt terug met een pony… die ze zelf knipt. Goed idee of om problemen vragen? BV-kapper legt uit

In de nieuwe trailer van romcomreeks Emily in Paris zien we het hoofdpersonage Emily, gespeeld door Lily Collins, de schaar in haar lange bruine lokken zetten. Ze heeft zin in een drastische switch en trakteert zichzelf op een froufrou. En die ziet er nog goed uit ook. Enthousiast? Wacht toch even om er ook de schaar bij te nemen: wij vroegen aan BV-kapper Jochen Vanhoudt of je eigen pony knippen al dan niet een goed idee is.

“Ja, een froufrou bij jezelf knippen is een goed idee als je kapper bent of ooit een kappersopleiding hebt gevolgd. Dan weet je waar je aan begint en maak je op de kruin van je hoofd een verdeling in de vorm van een driehoek. De buitenste punten moeten net boven het einde van de wenkbrauwen vallen. In die afgebakende zone kun je vervolgens een froufrou knippen”, zegt Jochen. (Lees verder onder de video)

“Zonder enige weet van kapperstechnieken begin je er beter niet aan”, waarschuwt de expert. De reden is simpel. “Als je met een weerborstel in je haar zit en je knipt een froufrou, bestaat de kans dat je te kort knipt en recht in de weerborstel zit. Je haar zal alle kanten opspringen en oncontroleerbaar worden. In dat geval zit er niet anders op dan voor een ultrakorte froufrou te gaan bij de kapper, beter bekend als baby bangs. Of veel geduld te hebben tot je haar weer de gewenste lengte heeft bereikt.”

Een bestaande pony bijwerken is een andere zaak. “Ik heb sommige klanten die het doen omdat er te veel tijd tussen hun kappersbezoeken zit. Werk altijd op droog, natuurlijk vallend haar. Als je nat of droog haar naar beneden trekt met een kam en dan gaat knippen, kom je voor onplezierige verrassingen te staan. Een froufrou kan in die laatste situatie een paar centimeter omhoog wippen als je de kam weer loslaat … De keuze van de schaar is niet onbelangrijk: je kan gerust aan de slag met een keukenschaar als je geen professioneel model in huis hebt, maar deze moet scherp genoeg zijn. Met een botte schaar duw je het haar dat je wil knippen weg in de andere richting.”