Balmain blaast beautylijn nieuw leven in

De beautylijn van het Franse modehuis Balmain is binnenkort terug van even weggeweest. The Estée Lauder Companies (ELC) heeft een nieuwe licentieovereenkomst met het luxemerk aangekondigd. De twee kleppers uit modeland gaan van ontwikkeling tot distributie samenwerken om van Balmain beauty een succes te maken.

In een persbericht staat dat de nieuwe lijn in de herfst van 2024 wordt gelanceerd. Meer details zijn momenteel nog niet bekend. Creatief directeur van Balmain,de 37-jarige Olivier Rousteing, heeft tegenover modesite WWD wel laten uitschijnen dat de collectie zowel parfum en make-up als skincare zal bevatten. Binnen het conglomeraat ELC krijgt Balmain beauty fijn gezelschap van Tom Ford beauty en de Deciem groep.

“Dit is mijn nieuwe hoofdstuk. Mijn nieuwe reis begint mijn dromen, mijn angsten, mijn liefde en passie voor schoonheid onder ogen te zien. Ik kan niet wachten tot je ontdekt waar ik mee bezig ben”, aldus Rousteing. “Vanaf het begin heeft het team van The Estée Lauder Companies heel duidelijk gemaakt dat ze de onderscheidende visie van Balmain ondersteunen, evenals ons doel om het wereldwijde luxe schoonheidsparadigma door elkaar te schudden”, vervolgde hij. Op Instagram belooft de designer, die twee jaar geleden gewond raakte door een brand bij hem thuis, dat de collectie kwalitatief, inclusief, divers en vernieuwend zal zijn.

Balmain, dat in 1945 werd opgericht door Pierre Balmain, is geen groentje in het beautydepartement. Het modehuis bracht eerder al verschillende parfums op de markt. Het eerste, Vent vert, werd zelfs al in 1947 op de wereld losgelaten. In 2008 en 2010 werden respectievelijk de geuren Ambre Gris en Carbone gelanceerd. In 2017 stopte de samenwerking tussen Interparfums SA en Balmain en verdween het merk uit het schap. Balmain Hair Couture, een lijn die focust op haaraccessoires en stylingproducten, wordt onafhankelijk bestuurd en bleef al die tijd wel bestaan.