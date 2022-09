69-jarige man komt zwaar ten val in steegje in Wommelgem en overlijdt ter plaatse

Het steegje in de Handboogstraat bevindt zich vlak naast het OCMW-kantoor. — © Google Street View

Wommelgem

Een 69-jarige man is dinsdag zwaar ten val gekomen in een steegje aan de Handboogstraat in Wommelgem. Hij landde op zijn hoofd en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.