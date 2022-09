‘Five Days at Memorial’ illustreert perfect wat een moreel dilemma is in woelige tijden van orkaan Katrina

Vera Farmiga als Anna Pou, de arts die tijdens de overstroming van New Orleans ‘mogelijk’ euthanasie toepaste op patiënten, in ‘Five Days at Memorial’. — © Apple TV+

In 2005 stak orkaan Katrina aan land in de Amerikaanse staat Louisiana. Het ziekenhuis Memorial in New Orleans kwam heelhuids uit de storm tot plots het water begon te stijgen. Het medisch personeel deed wat het kon, maar moest vier dagen later op bevel van het leger het gebouw verlaten.

Na de orkaan vonden de hulpdiensten 45 lijken in de kapel van het ziekenhuis. Een onderzoeksteam stelde vast dat ze meer dan waarschijnlijk waren gestorven aan een fatale dosis morfine. Er moesten dus ‘daders’ worden gevonden. De zaak zorgde voor veel beroering in de VS, want het zag er naar uit dat de procureur-generaal de helden van de Katrina-ramp - de dokters vertegenwoordigd door chirurg Anna Pou - aan de schandpaal wilde nagelen.

Deze uitstekende miniserie, verteld in dezelfde stijl als de David Simon-reeksen (The Wire), toont op een aangrijpende manier aan dat het onmogelijk is om te oordelen over de daden van mensen die het juiste willen doen, maar onder enorme druk komen te staan. Vera Farmiga draagt de serie op haar sterke schouders als Anna Pou. Zelden een reeks gezien die zo perfect illustreert wat een moreel dilemma is. Een must! (cc)

‘Five Days at Memorial’ speelt op Apple TV+