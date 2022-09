Patro-Club Brugge in Beker van België, ook KRC Genk, STVV, Lommel SK en THES kennen tegenstanders

Stijn Stijnen kijkt met Patro zijn ex-club in de ogen. — © Dick Demey

Er is geloot voor de 1/16de finales van de Beker van België. Met KRC Genk, STVV, Lommel SK, Patro en THES gingen liefst vijf Limburgse clubs de trommel in. Ontdek hieronder tegen wie zij het opnemen op 8, 9 of 10 november.