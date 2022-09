Soloplaat van Ruben Block is subtieler maar even cool als Triggerfinger

Pendelend tussen zijn Antwerpse thuisstudio en die van sterproducer Mitchell Froom (Elvis Costello, Randy Newman) in Los Angeles leefde Block zich vier jaar lang uit. Op Looking to Glide lonkt hij naar muzikale einders die we hem nooit eerder hoorden verkennen. Uit gitaren knijpt Block onvermoede klanken, om die vervolgens te schragen met broeierige ritmepatronen en zelfgemaakte samples. “Een knip-en-plak patchwork”, noemt hij het resultaat. “Een combinatie van somberte en opgewektheid”, typeert producer Froom het resultaat.

Na twee decennia Triggerfinger geeft deze solotrip Block hoorbaar zuurstof. De singles Lights en That’s Just the Way rocken minstens zo sexy maar dan subtieler. Net zo goed schrijdt Block met zijn kenmerkende cool door tragere songs met bezwerende grooves. De mix door Tchad Blake (Pearl Jam, Arctic Monkeys) zet de rijke gelaagdheid in de verf.

Verwacht geen hapklare popplaat, wel een frisse en intrigerende duik in het universum van een zanger-gitarist die - in afwachting van de wederopstanding van zijn groep - daarmee toont nog meer pijlen op zijn boog te hebben. (gj)

‘Looking to Glide’, Ruben Block, nu te beluisteren. Concerten o.a. 1/10 AB (Brussel), 21/10 Muziekcentrum de Bosuil (Weert), 29/10 Poorthuis (Peer).